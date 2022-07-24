Каир, , 15:52 — REGNUM У России не существует предубеждений в том, чтобы начать переговоры с Украиной по более широкому кругу, однако в этом вопросе выбор за Киевом. Об этом 24 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», — сказал он.

Также Лавров пояснил, что это так, потому что все в Киеве — от украинского президента до большого числа его советников постоянно говорят о том, что «никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на то, что ООН сумеет добиться снятия препятствующих экспорту российского зерна нелегитимных санкций Запада.