Каир, , 15:50 — REGNUM На переговорах в Стамбуле представители РФ настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом. Об этом 24 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы настояли на том, чтобы оба вопроса (о вывозе российского и украинского зерна) были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды… На протяжении их следования по открытому морю РФ и Турция своими военно-морскими силами будет обеспечивать их безопасность», — отметил он на пресс-конференции в Каире.

Касаемо вывоза российского зерна генсекретарь ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и ЕС, добавил он.

Также он сообщил, что Россия рассчитывает на то, что ООН сумеет добиться снятия препятствующих экспорту российского зерна нелегитимных санкций Запада.

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