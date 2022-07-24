Каир, 24 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На переговорах в Стамбуле представители РФ настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом. Об этом 24 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

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«Мы настояли на том, чтобы оба вопроса (о вывозе российского и украинского зерна) были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды… На протяжении их следования по открытому морю РФ и Турция своими военно-морскими силами будет обеспечивать их безопасность», — отметил он на пресс-конференции в Каире.

Касательно вывоза российского зерна генсекретарь ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и ЕС, добавил он.

Также он сообщил, что Россия рассчитывает на то, что ООН сумеет добиться снятия препятствующих экспорту российского зерна нелегитимных санкций Запада.