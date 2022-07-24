Каир, 24 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Чем больше Запад требует от Киева воевать «до конца», тем дольше сохранится невыгодная для украинского народа ситуация. Об этом 24 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до конца… мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть, тем больше будет сохраняться сегодняшняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего, украинскому народу и украинскому государству», — отметил он на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самехом Шукри.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с Шукри ситуацию на Украине и возможности по урегулированию этого конфликта политическим путём.