Каир, , 15:43 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что ООН сумеет добиться снятия препятствующих экспорту российского зерна нелегитимных санкций Запада. Об этом 24 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире.

Сергей Лавров Mid.ru

«В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, — теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, — он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений», — сказал он.

Также Лавров уточнил, что Москва надеется на то, что у Генсека ООН это получится и подчеркнул, что у российской стороны есть понимание того, как вести работу по полному выполнению контрактов по поставкам зерна между РФ и Египтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность договорённостям по поставкам в Египет подтвердили экспортёры зерна из России.