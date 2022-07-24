Донецк, , 15:41 — REGNUM Украинские войска выпустили по Гольмовскому 6 снарядов. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:20 — н.п. Отрадовка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР с применением «Градов».

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