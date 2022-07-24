Донецк, , 15:37 — REGNUM ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР с применением «Градов». Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Минобороны России

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:30 — н.п. Архангельское — н.п. Новобахмутовка: выпущено 9 снарядов калибра 122 мм; ️14:20 — н.п. Сухая Балка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️14:25 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 7 мин калибра 120 мм; ️14:45 — н.п. Отрадовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️15:06 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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