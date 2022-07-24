Лондон, 24 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к шагам по нормализации отношений с Россией была воспринята странами Европейского союза, как предательство. Такое мнение 24 июля высказал журналист Уильям Наттрасс в своей статье для британского журнала Spectator.

European People's Party Виктор Орбан

Как считает Наттрасс, такая ситуация является одним из признаков того, что на фоне экономического давления происходит разрушение единства ЕС по вопросу Украины.

«Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», — говорится в статье.

Кроме того, указывается, что также венгерские власти, кроме увеличения поставок голубого топлива, просили в Москве ускорить строительство компанией «Росатом» двух ядерных реакторов в стране.

«Будапешт просто честен там, где другие боятся. Так, Берлин делает все, чтобы получить больше российского топлива по «Северному потоку», несмотря на предыдущие заявления (канцлера ФРГ) Олафа Шольца (о планах Берлина как можно скорее снизить зависимость ФРГ от газа из России. —ред.)», — добавляется в публикации.

При этом Наттрасс подчеркнул, что Венгрия сразу была против санкций и в том числе потому, что была уверена, что зависимость ЕС от поставок российских энергоносителей будет причиной неизбежного появления такого лицемерия.

Помимо это автор отметил, что антироссийские санкции стран Запада оказались провальными.

«Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти», — также указал Наттрасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приверженность договорённостям по поставкам в Египет подтвердили экспортёры зерна из России.