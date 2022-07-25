Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме намерены доработать законодательство о рекламе, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«При подготовке законопроекта нужно сделать всё, чтобы поддержать отечественные компании», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

По его убеждению, все, кто работает на рынке рекламы, должны быть зарегистрированы в России.

«Это необходимо, так как обсуждаемый вопрос имеет отношение к персональным данным. Также это важно, поскольку реклама может быть использована для формирования мировоззрения и вмешательства во внутренние дела страны», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Володина, «те, кто зарегистрирован в недружественных государствах, угрожающих России, должны понимать — их время ушло».

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Госдума 15 июня приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. Согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

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Кроме того, 22 июля правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли также Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.