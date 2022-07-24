Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками группировки Starlink американской компании SpaceX 24 июля стартовала с космического центра Кеннеди в штате Флорида, США. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Старт ракеты-носителя Falcon-9 SpaceX

Ракете Falcon 9 предстоит вывести на околоземную орбиту 53 спутника Starlink. Этот запуск стал уже пятым запуском спутников этой группировки в июле 2022 года.

Компания SpaceX разворачивает группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Число запущенных спутников приближается к трём тысячам аппаратов. Общее число спутников в составе группировки должно превысить 10 тысяч.

Предыдущий запуск спутников Starlink состоялся 17 июля. Тогда на орбиту также был выведен пакет из 53 космических аппаратов.

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