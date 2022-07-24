Москва, 24 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Заявление экс-замглавы генштаба ВСУ Игоря Романенко о захвате Крыма к весне 2023 года в Совфеде вызвало недоумение.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

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«Подобное заявление отставного генерала Романенко вызывает, мягко говоря, недоумение. Неужели генерал сам в это верит?» — рассуждает сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Парламентарий также допустил, что Романенко разбрасывается такими заявлениями для поднятия морального духа украинских националистов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко заявил об освобождении всей территории Украины, а также Крыма и Донбасса, к весне 2023 года.

До этого датой освобождения называли август 2022 года, позднее — осень, потом прозвучали сроки в конце 2022 года.