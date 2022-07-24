Каир, , 15:20 — REGNUM Приверженность договорённостям по поставкам в Египет подтвердили экспортёры зерна из России. Об этом 24 июля заявил на пресс-конференции в Каире министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Мы подтвердили приверженность российских экспортёров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств», — сказал он.

Также глава российского МИД уточнил, что ранее президент Российского Владимир Путин подтвердил эту линию во время своего телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, что он обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и возможности по урегулированию этого конфликта политическим путём обсудил