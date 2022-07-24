Каир, 24 июля 2022, 15:20 — REGNUM Приверженность договорённостям по поставкам в Египет подтвердили экспортёры зерна из России. Об этом 24 июля заявил на пресс-конференции в Каире министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
«Мы подтвердили приверженность российских экспортёров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств», — сказал он.
Также глава российского МИД уточнил, что ранее президент Российского Владимир Путин подтвердил эту линию во время своего телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, что он обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и возможности по урегулированию этого конфликта политическим путём обсудил