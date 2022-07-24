Москва, 24 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Специалисты компании «НТЦ ИТ Роса» ведут разработку отечественной операционной системы для мобильных устройств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным издания, разработка может быть представлена уже в августе текущего года на форуме «Армия-2022». Генеральный директор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания разрабатывает решения для мобильных устройств без уточнения подробностей.

«Планируем представить рынку результат в ближайшее время. Тогда же будем готовы говорить о деталях», — прокомментировал Карпицкий.

Компания «НТЦ ИТ Роса» принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана, занимавшего должность главы Министерства связи и информационных технологий (сейчас переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). Ранее компания занималась разработкой операционных систем для компьютеров на базе Linux.

Сейчас в реестр отечественного программного обеспечения включена только одна российская операционная система для мобильных устройств «Аврора». Она разрабатывается компанией «Открытая мобильная платформа».