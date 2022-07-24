Москва, , 14:50 — REGNUM 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены российскими Вооружёнными силами (ВС). Об этом 24 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава», — сказал он.

Также Конашенков указал в городе Николаев российские Воздушно-космические силы нанесли высокоточным оружием удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.

«Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники», — добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что более тысячи уголовных дел заведено за 5 месяцев 2022 года за коллаборационизм на Украине.