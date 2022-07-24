Краснодар, 24 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. За болельщика, который выбежал на игровое поле в матче второго тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром», вступился капитан «красно-белых» Георгий Джикия. Об этом 24 июля сообщает «Чемпионат».

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

Сотрудники стадиона догнали выбежавшего и увели его в помещение под трибуной, куда отправился капитан «Спартака», который убедил их отпустить болельщика.

Затем мужчина под аплодисменты остальных фанатов вернулся на трибуну стадиона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне московский клуб «Спартак» уверенно обыграл команду «Краснодар» в матче второго тура РПЛ со счётом 4:1.