Лондон, , 14:30 — REGNUM Британская корпорация OneWeb и французский оператор спутниковой связи Eutelsat готовятся заключить сделку по слиянию компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Спутниковая группировка OneWeb © OneWeb

По данным издания, компании могут прийти к соглашению до конца июля. В настоящее время рыночная стоимость компаний OneWeb и Eutelsat оценивается примерно в $3 млрд и $2,5 млрд соответственно.

В случае заключения сделки действующие инвесторы OneWeb продолжат владеть миноритарными пакетами акций. В число этих инвесторов входят правительство Великобритании и компания из Индии Bharti Airtel. Ожидается, что объединённая компания будет зарегистрирована на парижской бирже Euronext.

Eutelsat является одним из крупнейших в мире операторов спутниковой связи по величине оборота. Компания OneWeb формировала собственную спутниковую группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

Запуски спутников OneWeb производились российскими ракетами-носителями. После введения антироссийских санкций странами ЕС Роскосмос прекратил сотрудничество с OneWeb. К этому времени на орбиту было выведено 428 из планируемых 648 спутников.

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