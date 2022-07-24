Донецк, , 14:30 — REGNUM Украинские военные обстреляли Михайловку в ДНР. Об этом 24 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:20 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ получила ранения администратор гостиницы «Красный Луч» в ЛНР, а само здание разрушено.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь домов и рынок повреждены в результате удара ВСУ по Красному Лучу