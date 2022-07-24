Киев, , 14:27 — REGNUM Более тысячи уголовных дел заведено за 5 месяцев 2022 года за коллаборационизм на Украине. Об этом 24 июля сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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«Более тысячи уголовных производств начато за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении», — написал он в соцсети.

Кроме того, он добавил, что полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности.