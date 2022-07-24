Киев, 24 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Украина начала подготовку трех портов к возобновлению работы, начинается формирование зерновых караванов. Об этом 24 июля сообщила Администрация морских портов страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

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«В связи с подписанием 22 июля 2022 г. инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Южный, Черноморск к возобновлению работы», — отмечается в сообщении.

Заход и выход судов в данные порты будет осуществлять с помощью каравана, который будет сопровождаться судном лидирования.

Представители РФ, Украины Турции и ООНподписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле.