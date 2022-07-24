Рим, , 14:20 — REGNUM О своём желании посетить Украину вновь заявил папа Римский Франциск. Он сказал об этом 24 июля по дороге в Канаду, в которую он поехал, с апостольским визитом, его слова приводит итальянское агентство ANSA.

Папа Франциск Casa Rosada

«Да, хотел бы посетить, будем надеяться. Может быть», — отметил понтифик в ответ на соответствующий вопрос.

При этом утром 24 июля папа Римский вылетел в Эдмонтон из римского аэропорта Фьюмичино. В ходе своей поездки он намерен встретиться с представителями коренных народов Канады

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может посетить Украину с визитом уже в августе 2022 года.