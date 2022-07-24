24 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в польских магазинах пропали из продажи сахар и сахарный песок.

Анна Царькова, , 14:45 — REGNUM В польских магазинах пропал из продажи сахар и сахарный песок. Уточняется, что в польской столице белый сахар отсутствует как в небольших продуктовых магазинах, так и в крупных торговых сетях, а в случае его появления на товар вводят лимит — не более 10 кг в одни руки. Отмечается, что, по информации из социальных сетей, дефицит сахара наблюдается и в других регионах Польши.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения вспомнили, что в России примерно в марте месяце в магазинах можно было также наблюдать нехватку сахара и что у лиц, враждебно настроенных по отношению к России, это вызывало тогда смех. В связи с этим многие восприняли данную новость с сарказмом.

«Наши бабки, сносившие полки с сахаром, добрались до Польши?» — пошутил Борис Л.

«В Европе теперь несладко жить», — с сарказмом пишет Сергей А.

«Даёшь 90-е в Европе!» — добавила Марина Л.

«Да… несладко им придётся…» — написал Kharkov S.

«Ой, а что случилось?» — не без сарказма спросил Владимир.

«Наверняка это те бабки, что у нас полки с сахаром опустошали, теперь десантом в Польшу отправились», — смеется Boris A.

Коэн Константин Фиделио. Драка на рынке. 1832

«Оно нам надо думать, как там поляки без сахара?» — не понимает Rusalka.

«А с нас они смеялись», — отреагировал Loonardik.

«А теперь наша очередь смеяться пришла», — прокомментировал Александр Б.

«Несладкие времена у поляков», — добавил «Старый».

«Как насчёт соли? Муки? Газа? «Назло Путину» меньше мойтесь. И сахар ни к чему», — смеется Luк.

«Зато в России сахар подешевел», — отметила Антонина Т.

«Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — написала Снежана.

«Пусть теперь пьют чай без сахара и заварки», — с сарказмом добавил Петр.

«Ждём научных рассказов, что на самом деле сахар очень вреден для здоровья поляков, и вообще, чай и кофе без сахара «отправят Путина в нокаут», — иронизирует Andrew K.

«Пусть почувствуют горечь на вкус», — не без сарказма пишет Ильдар.

«Ну, теперь и они поймут, что такое наши девяностые», — прокомментировала Екатерина Евгеньевна.

«Сахар вреден, не нужен он им», — написала Anna.

«Торгашей трясите. В России это было в марте. Потом появился сахарок, но уже дороже…» — отметил Max K.

«Перестаньте есть сладкое назло Путину»! Теперь такие лозунги, наверное», — шутит Ирина G.

«Наши бабушки затарились в свое время, могут продать полякам подороже за рубли», — с сарказмом пишет Ирина.

«Давайте больше санкций! Ещё что-нибудь исчезнет», — написала Наталья.

«Это называется карма», — отметил один из комментирующих.

«Это наши бабки виноваты. Которые в феврале всё смели. А. Ну и «Путин ещё виноват"», — пошутила Tatyana F.

«Сахар вреден для здоровья», — не без сарказма подытожила Ольга.