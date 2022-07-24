Москва, 24 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала 24 июля в своём телеграм-канале архивную фотографию с нынешним главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

телеграм-канал официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Кулеба в годы учёбы в школе

На выложенной в интернет фотографии будущий глава украинского МИД запечатлён во времена своей учебы в старших классах школы и стоит в школьной раздевалке в обнимку с переодетым в женщину молодым человеком, в то время как ещё один полуобнажённый молодой человек держит его за плечо.

«Кулеба ещё в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», — написала в своём сообщении российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обстреле морского порта Одессы.