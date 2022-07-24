Буэнос-Айрес, 24 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» выступил с концертом в Буэнос-Айресе 23 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хор Турецкого

Артисты «Хора Турецкого» выступили совместно с коллективом Soprano в театре «Гран Ривадавия». Они исполнили программу Unity Songs, в которую входят песни времён Великой Отечественной войны, народные песни и оперные арии.

Столица Аргентины стала первым городом в рамках тура «Хора Турецкого» по странам Латинской Америке. Далее коллектив выступит в Бразилии и Уругвае.

«Наши турне всегда были раскалывающими лед недоверия. При любой политической турбулентности культура — это настоящая основа основ», — отметил художественный руководитель коллектива народный артист России Михаил Турецкий.

Он добавил, что «Хор Турецкого» впервые отправился в тур по Латинской Америке. Турецкий выразил уверенность, что в будущем коллектив посетит и другие страны этого региона.