Киев, 24 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Инфляция на Украине к декабрю 2022 г. достигнет 30%. Об этом сообщается на сайте Центробанка страны.

zimnijkot Гривна

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«К декабрю 2022 года уровень инфляции может вырасти с 20% до 30%», — отмечается в сообщении.

Инфляционное давление сохранится в стране и в 2023 г. При этом возврат к целевому показателю в 5% будет не раньше 2025 г.

В ЦБ Украины добавили, что к концу 2023 г. инфляция будет на уровне 20,7%, в 2024 г. снизится до 9,4%.