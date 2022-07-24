Париж, 24 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Из-за сильной жары и засухи во Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96-ти департаментов. Об этом 24 июля сообщает BFMTV.

misterfarmer Засуха

Сильнее всего нехватка воды сказалась на регионах Пуату-Шарант и Пеи-де-ла-Луар. Причиной отсутствия воды стали аномально сухая и жаркая погода в течение нескольких недель.

Отмечается, что надежды на спад температуры в ближайшие дни мало, а дождей в ближайшие две недели не ожидается.