Санкт-Петербург, 24 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к колумбийскому защитнику команды «Генк» Джону Лукуми. Об этом 24 июля сообщает Voetbalprimeur.

José Goulão Футбол

По информации источника, также 24-летним футболистом интересуются такие команды, как «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Также указывается, что названные команду уже связались с игроком по вопросу о его возможном переходе.

Отметим, Джон Лукуми играет в составе «Генка» с 2018 года.