Луганск, , 13:47 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ получила ранения администратор гостиницы «Красный Луч», а само здание разрушено. Об этом 24 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

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«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела ВФУ города Красный Луч с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу было выпущено 6 ракет», — отмечается в сообщении.

Также повреждены семь жилых домов, аптека, 4 объекта розничной торговли, городской рынок и линия электропередачи.