Курган, , 13:46 — REGNUM В реке Тобол в Курганской области найден погибшим подросток. Об этом пишут в соцсетях.

Свеча

Изначально в паблике «Инцидент Курган» была размещена информация о его пропаже. Но затем в комментариях интернет-пользователи написали, что его нашли погибшим.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Курганской области Олеся Гулькевич, мальчику было 13 лет. Он погиб на территории садоводческого товарищества «Сельхозтехника», в пригороде Кургана.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка. На месте происшествия побывал следователь следственного отдела по Кургану и провёл осмотр.