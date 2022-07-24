Харьков, Украина, , 13:43 — REGNUM В Харьковской области начали выплачивать пенсии, соцпособия и зарплаты бюджетникам. Об этом 24 июля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате соцпособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам начали выплачивать и зарплаты, и соцпособия», — рассказал Хуснуллин об итогах прошедшего 23 июля заседания штаба.

В ходе спецоперации на Украине силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Изюм, Волчанск, Купянск, а также в поселке Казачья Лопань.