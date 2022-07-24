24 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Трёхсторонний саммит лидеров России, Ирана и Турции привлёк повышенное внимание арабских СМИ. Три страны, имеющие серьёзное влияние в арабском мире, объединив свои усилия могут серьёзно изменить расклад сил в Ближневосточном регионе. Однако если одни смотрят на «саммит в Тегеране» как на пролог к позитивным изменениям на Ближнем Востоке, другие не ждут для себя от сближения Москвы, Тегерана и Анкары ничего хорошего.

Артемий Шарапов, , 15:51 — REGNUM Середина июля на Ближнем Востоке выдалась богатой на всевозможные саммиты и дипломатические визиты. Главы двух ведущих мировых держав — России и США — посетили регион для встречи с местными лидерами и обсуждения путей укрепления отношений и заключения альянсов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Поездка Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, как и визит Владимира Путина в Тегеран, заслуживают внимания как по отдельности, так и в сравнении друг с другом. Если Байден летел фактически на «свою» территорию, поскольку Израиль и Саудовская Аравия являются главными проводниками американской политики на Ближнем Востоке, то вот визит Путина — это скорее разговор равных с равными. Президент США летел в регион раздавать подарки и ставить ультиматумы, президент России — строить партнёрские отношения.

Невольно кажется, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз аль-Сауд предпочёл бы оказаться не в обществе Байдена, а скорее — с главами России, Турции и Ирана. И тому есть ряд причин. Вашингтон активно давит на своих арабских «друзей», требуя от них принимать на себя крайне невыгодные обязательства. В частности, США настаивают на формировании политической оси «Израиль — Саудовская Аравия — ОАЭ», которая будет давить на Иран и Россию.

Джо Байден и Исаак Герцог в Иерусалиме Haim Zach / Government Press Office (Israel)

В Эр-Рияде явно не горят желанием заключать союз с Израилем (это может нанести серьёзный ущерб авторитету страны в глазах сотен миллионов мусульман по всему миру) и уж тем более не хотят прямого противостояния с Ираном. Но американские партнёры могут заставить провернуть и не такое.

С другой стороны, в ряде арабских стран восприняли саммит в Тегеране крайне позитивно. Для жителей таких стран, как Сирия, Ирак и Ливан, и Россия, и Иран остаются главным олицетворением борьбы с гегемонией США. Поэтому их совместные действия неминуемо означают ослабление американского влияния на Ближнем Востоке. Существует мнение, что именно иранские военные (а точнее — генерал Кассем Сулеймани) в 2015 году убедили российское руководство в том, что сирийский режим Башара Асада ещё можно спасти. Итогом этого стало вмешательство России в сирийский конфликт и разгром террористов.

Трехсторонний саммит в Тегеране tccb. gov. tr

Чего же арабскому миру ждать теперь?

Если быть честными, то нужно признать: Иран обладает большими возможностями на Ближнем Востоке, чем Россия, из-за своего географического положения, а также религиозной и культурной близости к местному населению. Однако ресурсы Ирана для ведения гибридного противостояния с США в регионе очень ограничены. Поэтому партнёрство с Россией может серьёзно увеличить иранские «мощности», чего в тайне опасаются и США, и их союзники.

Пока Штаты стремятся обложить Иран своими военными базами, в Тегеране делают ставку на местные силы антиамериканского сопротивления. Так происходит в Ираке, Сирии и Ливане. Ослабление США, в свою очередь, также крайне выгодно и России.

Ряд арабских изданий, таких как Al-Mayadeen (Ливан), Sabereen (Ирак), SANA (Сирия) и ряд других, в своих публикациях называют тегеранский саммит едва ли не историческим. Одни предполагают, что связка «иранский риал — рубль» может потеснить доллар на Ближнем Востоке, другие утверждают, что именно Россия и Иран могут совместными усилиями помочь региону в борьбе с голодом, когда страны Запада заняты своими делами.

Что могут противопоставить оси «Тегеран — Москва» Штаты и их союзники? В сложившихся обстоятельствах США теряют влияние в регионе, поскольку не могут предложить арабам ничего, кроме войны и ультиматумов. В условиях надвигающегося глобального финансового кризиса США будут стремиться высосать из региона как можно больше и дать как можно меньше, что осознают и местное население, и местные элиты.

Поэтому сложившаяся ситуация открывает широкое окно возможностей для Ирана и России. Однако, чтобы потеснить США, потребуются серьёзные усилия и готовность гнуть свою линию даже там, где грозят санкции Вашингтона. Такие страны, как Сирия и Ливан, могут стать «хабом» для поставок российской и иранской продукции (в первую очередь — зерна и топлива) в регион. Очевидно, что США будут стремиться задавить эту инициативу, и для противодействия им требуются самые смелые действия.