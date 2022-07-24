Геленджик, Краснодарский край, 24 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Видеозаписи, на которых запечатлены стразу два смерча под Геленджиком в Краснодарском крае, выложили 24 июля в местных группах в соцсетях пользователи.

Sochiadm.ru Смерч

На выложенных в интернет кадрах, снятых с пляжа в Геленджике, на отдалении в море видны грозовой фронт и два огромных, достающих от поверхности моря до туч смерча, которые движутся вместе с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что смерч, прошедший по ряду районов китайского города Ляньюньган, расположенного в восточной провинции Цзянсу, повредил сотни жилых строений.