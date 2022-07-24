Бразилиа, 24 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras создаст вычислительный кластер Pegasus, который станет мощнейшим суперкомпьютером в Латинской Америке. Об этом сообщает BNamericas.

Marc Smith Суперкомпьютер

Контролируемая государством компания Petrobras является крупнейшим бразильским нефтегазовым предприятием. Для нужд компании будет построен суперкомпьютер, получивший название Pegasus.

Новый суперкомпьютер будет состоять из 2016 ускорителей и 678 Тбайт оперативной памяти. Производительность Pegasus составит около 21 Пфлопс, что сделает его мощнейшим суперкомпьютером в Латинской Америке.

Главной задачей Pegasus станет обработка массивов данных в рамках геологоразведывательного проекта EXP100. Также система будет задействована в проекте по разработке новых нефтегазовых полей PROD1000. Ввод суперкомпьютера в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.