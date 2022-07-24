Донецк, 24 июля 2022, 13:31 — REGNUM Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Победа — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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