Таллин, 24 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. С предложением о введении требования обязательно указывать страну происхождения топлива при его импорте в Эстонию обратился к налогово-таможенному департаменту страны эстонский Союз топливных компаний. Об этом 24 июля сообщает интернет-издание Baltnews в своём телеграм-канале.

Бензин

Уточняется, что в организации считают, что такая мера будет способствовать повышению «прозрачности» эстонского топливного рынка и снизит возможность попадания на него топлива из России и Белоруссии.

При этом, как отметил глава союза Март Раамат, на данный момент «опасность» того, что жители Эстонии используют для заправки автомобилей российское топливо, отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в целях экономии во Франции будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, магазинам при этом запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере.