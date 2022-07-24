24 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Михаил Демурин, , 14:46 — REGNUM В последнее время мы наблюдаем новый всплеск сетований по поводу отсутствия в нашей стране «общенациональной идеологии». Когда я слышу их и тем более рассуждения в том плане, что эта идеология должна стать единой для всех и обязательной, я поёживаюсь. Сразу возникает вопрос: кто станет автором и способен ли современный российский политический класс, так называемая «элита», сформулировать идеологию, которая будет полезна для всего народа, для всей страны?

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мой ответ на этот вопрос отрицательный. Нынешний политический класс привел страну к глубочайшему имущественному, культурному и политическому расслоению, выхолостил политическое и мировоззренческое поле, предопределил своей политикой, с одной стороны, многостороннюю зависимость нашей страны от Запада, а с другой, — переживаемую нами демографическую катастрофу. Большое число претензий есть и к тому, как нынешняя элита за последние десятилетия выстроила отношения России с соседями по постсоветскому пространству. Одним словом, автор для «общенациональной идеологии» она негодный; эта элита такое сочинит, что записанное в нашей конституции «идеологическое многообразие», критикуемое многими сегодня, покажется им абсолютным благом.

Готова ли эта элита поручить формулирование такой идеологии силам, которые слышат настоящие экономические, политические, культурные, общественные запросы граждан России? Здесь я тоже отвечаю отрицательно. Даже если поручит, результаты такой работы будут искажены и в итоге обращены на защиту интересов крупного капитала, а они с интересами большинства граждан России точно расходятся. Да и сами эти здоровые силы, которые в нашей стране, конечно, есть, но которые сегодня слабы и разрозненны, готовы ли сплотиться?

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Одним словом, искусственное формулирование «общенациональной идеологии» и тем более навязывание её всей стране считаю делом вредным. Это неизбежно будет профанацией. Это подтверждают и события нашей недавней истории. В позднем СССР якобы была идеология, и что это дало? Подлецы на ней спекулировали, а враги, прикрываясь вырванными из неё красивыми фразами, работали на разрушение страны. С другой стороны, в последние тридцать лет в России не просто не было единой для всех идеологии, а преобладало идеологическое убожество, можно сказать, идейная помойка, а среди выросших в эти годы поколений патриотический подъём налицо; он не тотальный, но он преобладает. Его предопределили народные ценности, которые выжили даже в условиях прозападного и «рыночного» промывания мозгов.

Означает ли сказанное, что работа по формулированию идейных стратегий развития России, её мировоззренческому оздоровлению должна быть отставлена на второй план? Конечно, нет! Наоборот, она должна вестись с утроенным рвением. Но и с десятикратной ответственностью. И главное: она должна вестись вместе со сменой нынешней элиты, причём свои места на руководящих позициях должны занять не только молодые патриотически устремлённые люди, но и те из готовых на это деятелей, кто все последние десятилетия был в принципиальной оппозиции компрадорскому прозападному курсу. А таких немало!

Что же до «общенациональной идеологии», то сама жизнь требует от нас выдвинуть на первый план главное, главные идеи и одновременно задачи. Они должны стать общим делом для всех, кто хочет, чтобы наша страна выжила. Это в моём понимании:

ликвидация бедности и вопиющего социального расслоения;

физическое восстановление и оздоровление народа (как минимум, прекращение его вымирания);

обеспечение полной внутренней и внешней суверенности нашей политики, народного хозяйства, культуры.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

Главное, чтобы народ был жив, был сплочённым и жил независимо. Все политические силы России, все её граждане вместе и по отдельности должны своим трудом каждый день способствовать этому!