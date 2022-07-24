Донецк, , 13:14 — REGNUM ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:40 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: с вертолета выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм; ️12:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️12:55 — н.п. Артемовск — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Марьинку, Гольмовский и Ясиноватую.

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