Москва, 24 июля 2022, 13:10 — REGNUM Сообщения об обстреле морского порта Одессы прокомментировала 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Как напомнила российский дипломат, ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал это «вопиющим русским варварством».
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она в своём сообщении.
При этом Захарова не уточнила каких-либо других подробностей нанесённого удара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Foreign Policy написал, что НАТО представляет из себя дорогой союз, при этом старомодный — не способный реагировать на современные вызовы.