Москва, 24 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Сообщения об обстреле морского порта Одессы прокомментировала 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Как напомнила российский дипломат, ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал это «вопиющим русским варварством».

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она в своём сообщении.

При этом Захарова не уточнила каких-либо других подробностей нанесённого удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Foreign Policy написал, что НАТО представляет из себя дорогой союз, при этом старомодный — не способный реагировать на современные вызовы.