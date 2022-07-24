Донецк, , 13:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Марьинку, Гольмовский и Ясиноватую. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:10 — н.п. Победа — н.п. Марьинка (восточная): выпущено 10 мин калибра 120 мм; ️12:05 — н.п. Артемовск — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️12:35 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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