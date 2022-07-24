Москва, , 13:05 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 260 самолетов и 144 вертолета. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, уничтожены 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.

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