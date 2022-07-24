Москва, 24 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пятихатка, Коробки Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

При этом, в рамках контрбатарейной борьбы на Украине подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска.