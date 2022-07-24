Москва, , 13:01 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы на Украине подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Также подавлены два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 8 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, 9 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Опытное, Парасковиевка, Раздоловка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

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