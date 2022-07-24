Москва, , 13:01 — REGNUM Горьковский автозавод планирует запустить серийное производство автомобилей нового поколения «Соболь NN» в четвёртом квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Первыми моделями в линейке «Соболь NN» станут грузовой и грузопассажирский фургон. В будущем планируется запуск производства других модификаций.

В компании отмечают, что «Соболь NN» станет наиболее локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в России. Доля отечественных узлов, включая бензиновый и дизельные двигатели, составит до 83%.

Грузоподъёмность фургона «Соболь NN» составит 800 кг. Габаритная длина — 5120 мм, колёсная база 2430 мм.

Планируется, что «Соболь NN» будет востребован в сегменте доставки и онлайн-торговли. В компании ожидают, что эти модели смогут заместить решения этого сегмента покинувших российский рынок компаний.

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