Москва, , 12:58 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ за минувшие сутки уничтожено семь складов ВСУ с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое ДНР, Галициново Николаевской области и города Николаев. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

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Также в районе населенного пункта Артёмовск ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев — комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

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