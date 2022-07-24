Москва, 24 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летним юбилеем. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время беседы главы двух государств обменялись мнениями по вопросам ключевого взаимодействия двух стран и затронули ряд вопросов международного уровня, включая подготовку к заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которая должна пройти в сентябре в Самарканде.

«Подтверждён обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с его 65-летним юбилеем направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.