Москва, 24 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

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«За сутки поражено: 9 пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в н. п. Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово ДНР и Новоданиловка Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.