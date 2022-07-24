Донецк, , 12:51 — REGNUM В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

Центр управления ВКС РФ

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В результате уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

Кроме того, в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено свыше 70% личного состава.

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