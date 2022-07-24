Москва, , 12:48 — REGNUM В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено свыше 70 процентов личного состава. Об этом24 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

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