Москва, , 12:42 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки Dodmedia.osd.mil

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Также отмечается, что выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил (ВМС) Украины.