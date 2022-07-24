Вашингтон, 24 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «сводят с ума» американского президента Джо Байдена. Об этом 24 июля написал обозреватель газеты The New York Times Майкл Кроули.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По мнению автора статьи, такое положение происходит из-за того, что власти Турции часто проводят политику, расходящуюся с повесткой Запада, что «сводит с ума» администрацию президента США.

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — заявила изданию экс-офицер американской дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Также автор публикации напомнил, что ранее Анкара угрожала не позволить вступить в НАТО Швеции и Финляндии, а также отметил поездку Эрдогана в Тегеран, где он встретился с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», — заключил в своей статье Кроули.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что список стран и территорий, которые совершают недружественные действия против России, а также её граждан и компаний, расширило правительство РФ.